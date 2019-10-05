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يفتتح وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ورئيس اتحاد السلاح عبد المنعم الحسيني، اليوم السبت، بطولة العالم لرواد السلاح التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 5 حتى 11 أكتوبر الجاري، بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي في تمام الثالثة عصرا.

يشارك في البطولة، 45 دولة من مختلف أنحاء العالم ويمثلهم 694 لاعبا ولاعبة يتنافسون في مسابقات سلاح الشيش وسلاح سيف المبارزة وسلاح السيف.

وصرح رئيس اتحاد السلاح عبد المنعم الحسيني، بأن مصر يمثلها في البطولة 20 بطلا من بينهم 3 سيدات يطمحون في تحقيق إنجاز للفراعنة في البطولة.

وتابع: "البطولة تشهد منافسات للفردي والفرق لثلاث مراحل هي فوق 50 و 60 و70 عاما رجال وسيدات.. سيكون هناك حفل افتتاح مبسط يعقبه تكريم رموز اللعبة في مصر من الذين مازالوا على قيد الحياة تقديرا لما قدموه لمصر طوال مشوارهم مع اللعبة".