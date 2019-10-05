دونيتسك تعلن إسقاط طائرة مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية

صرح المتحدث باسم الشرطة في جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، دميتري آستراخان اليوم السبت، بأن قوات الدفاع الشعبي في الجمهورية، أسقطت طائرة مسيرة هجومية تابعة للقوات الأوكرانية في غرب دونيتسك.

وقال آستراخان، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "بفضل العمل الاحترافي الذي قام به المدافعون، جرى منع عمل إرهابي آخر ضد المدنيين في ستاروميخايلوفكا (غرب مدينة دونيتسك)، حيث تم تدمير طائرة مسيرة من طراز "كوادروكوبتر"، والتي كانت تحمل قنبلة يبلغ قطرها 60 ملم نموذج حلف الناتو".

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين وهما كيانان في إقليم دونباس شرق أوكرانيا أعلنا استقلالهما عن كييف من جانب واحد، ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 13 آلف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة، إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.