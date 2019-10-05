الدفاع الجزائرية: التعرف على هوية إرهابي خطير قتل في عملية للجيش

أفادت وزارة الدفاع الجزائرية أنه تم التعرف على هوية إرهابي تم قتله أمس الجمعة، في عملية نفذتها قوات الجيش في ولاية عين الدفلى شمالي البلاد.

وقالت الدفاع الجزائرية، في بيان اليوم السبت: "إنه في إطار مكافحة الإرهاب، وتبعا للعملية المنفذة من طرف قوات الجيش، فقد تم القضاء على إرهابي خطير وضبط بندقية آلية من نوع كلاشنيكوف وخزينتي ذخيرة، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة بجبل عمرونة ضواحي بلدية جمعة أولاد الشيخ ولاية عين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى، وتم التعرف على هوية هذا الإرهابي".

وأضاف البيان أنه تبين أن الإرهابي يدعى حبل إبراهيم من مواليد 12 مايو 1964 بعزيز ولاية المدية، وكنيته عبدالحفيظ أبو تمام مسؤول مجموعة إرهابية، والتحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994.. مشيرا إلى أن قوات الجيش دمرت خلال عملية بحث وتمشيط بعين الدفلى مخبأين لإرهابيين يحتويان على مواد غذائية وأغراض مختلفة، كما تم توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية.