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رئيس الزمالك: «300 ألف مقابل حديث أي لاعب بدون أذن»

إبراهيم سعيد
نشر فى : السبت 5 أكتوبر 2019 - 7:11 ص | آخر تحديث : السبت 5 أكتوبر 2019 - 7:11 ص
كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك عن غرامة جديدة لظهور اللاعبين فى البرامج التلفزيونية أو "السوشيال ميديا"، بعد أزمة جنش، حارس الفريق.
 
وقال مرتضى منصور فى تصريحات تلفزيونية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت :" أي لاعب هيتكلم في تويتة أو يطلع في برنامج من غير اذن هيتخصم منه 300 ألف جنيه".
 
كان بعض لاعبى الفريق الأبيض قد ظهروا فى البرامج التلفزيونية فى الفترة الماضية ومواقع التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا" وكان أخرهم جنش، الأمر الذي وضع الفريق فى أزمة.
 
وحول انطلاق قناة الزمالك، أكد مرتضى: " الإدارة سوف تتسلم استديو قناة نادي الزمالك الجديد غدًا الأحد وسيكون هذا الموعد جيد لانطلاقة قناة النادي الرسمية".

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