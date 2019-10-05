رئيس الزمالك: «300 ألف مقابل حديث أي لاعب بدون أذن»

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك عن غرامة جديدة لظهور اللاعبين فى البرامج التلفزيونية أو "السوشيال ميديا"، بعد أزمة جنش، حارس الفريق.

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك عن غرامة جديدة لظهور اللاعبين فى البرامج التلفزيونية أو "السوشيال ميديا"، بعد أزمة جنش، حارس الفريق.

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك عن غرامة جديدة لظهور اللاعبين فى البرامج التلفزيونية أو "السوشيال ميديا"، بعد أزمة جنش، حارس الفريق.