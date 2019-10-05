رئيس الوزراء الأردني يؤكد حرص بلاده على المحافظة على كرامة المعلمين

أكد رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز الحرص على كرامة المعلمين وتهييئة الظروف المواتية لتحقيق الفريضة الواجبة عليهم تجاه الجيل، معربا عن أسفه إزاء أى حدث انتقص من كرامتهم. .

وأكد الرزاز، في رسالة وجهها اليوم السبت للمعلمين في الأردن بمناسبة يوم المعلم ونقلته وكالة الانباء الأردنية (بترا)، أن "كرامة المعلّم من كرامتنا، وهيبته من هيبتنا ولا نقبل الإساءة للمعلّم والتقليل من احترامه بأي شكل من الأشكال".

وأعرب عن أسف الحكومة لأي حدث انتقص من كرامة المعلمين، والتزامها باستكمال التحقيق والأخذ بنتائجه " وننتظر نتائج تقرير التحقق من المركز الوطني لحقوق الإنسان لاتخاذ الإجراءات المناسبة".

وبدأ المعلمون في الأردن في الثامن من سبتمبر الماضي إضرابا مفتوحا عن العمل للمطالبة بزيادة في علاوة المهنة بـ 50 بالمئة على الرواتب الأساسية.

وتؤكد الحكومة الأردنية أن الزيادات التي أقرها مجلس الوزراء "تمثل الحد الأقصى من إمكانيات الحكومة المالية، خصوصا أن الموازنة العامة تعاني من عجز مزمن على مدى سنوات عديدة، إضافة إلى تراجع الإيرادات المحلية".

وتشدد على أنه "لو كانت الظروف المالية أفضل ربما كانت الزيادة أعلى".