طلعت يوسف : غيرت طريقة لعب الاتحاد أمام المصري بعد 10 دقائق من بداية اللقاء

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أبدى طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري سعادته بالفوز صعب على المصري البورسعيدي بهدف دون رد في المباراة التي أقُيمت مساء اليوم السبت على ستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وقال يوسف في تصريحات تليفزيونية عقب نهاية المباراة إنه توقع صعوبة المباراة لذلك قام بالتحضير لها بشكل جيد.

وأضاف:" لعبنا بطريقه معينة في أول 10 دقائق وبعدها قمت بتغيير طريقة اللعب جعلت الفريق أداءه يتحسن".

وعن مواجهة المحرق البحريني في بطولة كأس محمد السادس لأندية الأبطال «البطولة العربية» أشار أنه مازال هناك وقت للتحضير لهذه المباراة وأن خلال هذا الوقت هناك عدد من المباريات بالدوري ستكون بمثابة الاستعدادا لتلك المباراة.

وأوضح:" جميع لاعبي الاتحاد السكندري نجوم من أكبرهم لأصغرهم وهناك علاقة حب واحترام بينهم".

وأتم:" مستقبلي؟؟ لا أعرف ما هو القادم ولكن الأن أنا مستمر مع الفريق ولدي طموح هذا الموسم سواء في الدوري أو البطولة العربية".