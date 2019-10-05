العرب يترقبون قرعة دور الـ16 لكأس محمد السادس

تسحب اليوم السبت قرعة دور الـ16 لبطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، في العاصمة السعودية الرياض، وذلك بحضور الأمير عبد العزيز الفيصل، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.

وكانت أندية الوصل والجزيرة (الإمارات) والاتحاد والشباب (السعودية) والشرطة والقوة الجوية (العراق) والاتحاد السكندري والإسماعيلي (مصر) وشباب الأردن (الأردن) والمحرق (البحرين) وأولمبيك أسفي (المغرب) ومولودية الجزائر (الجزائر) والترجي (تونس)، والرجاء والوداد (المغرب) ونواذيبو (موريتانيا)، قد تأهلت من منافسات دور الـ32 إلى دور الـ16.

وأعدت الأمانة العامة بالاتحاد العربي لكرة القدم، جميع الترتيبات الخاصة بحفل مراسم قرعة دور الـ16، الذي سيقام مساء اليوم السبت في فندق «فيرمونت» بمدينة الرياض.

وسيسبق موعد القرعة إقامة اللجنة المنظمة لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال ورشة عمل للأندية المتأهلة لاستعراض آلية القرعة ولائحة البطولة، ومن ثم ستكون هناك ورشة مماثلة بعد نهاية مراسم القرعة للأندية وللاتحادات الوطنية الأعضاء لاختيار المواعيد المناسبة لمباريات دور الـ16.

وبدا واضحاً رغبة المسؤولين في الاتحاد العربي لكرة القدم في تحفيز الأندية العربية على المشاركة من خلال الجوائز المالية الكبيرة التي سيحصل عليها بطل الكأس، إذ يحصل على 6 ملايين دولار (22.5 مليون ريال سعودي)، فيما سينال الوصيف 2.5 مليون دولار (9.3 مليون ريال سعودي)، أما صاحبا المركزين الثالث والرابع فيحصلان مناصفة على نصف مليون دولار أميركي (1.8 مليون ريال سعودي).