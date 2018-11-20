المشرف على الكرة بالزمالك يكشف آخر تطورات أزمة مباراة جينيراسيون

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق كرة القدم الأول بالزمالك، أن فريقه غير مسئول عن أن أزمة مباراة جينيراسيون فوت بطل السنغال موضحًا أن الاتحاد الإفريقي هو المسؤول عنها بشكل كامل والأبيض موقفه قوي فيها.

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق كرة القدم الأول بالزمالك، أن فريقه غير مسئول عن أن أزمة مباراة جينيراسيون فوت بطل السنغال موضحًا أن الاتحاد الإفريقي هو المسؤول عنها بشكل كامل والأبيض موقفه قوي فيها.

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق كرة القدم الأول بالزمالك، أن فريقه غير مسئول عن أن أزمة مباراة جينيراسيون فوت بطل السنغال موضحًا أن الاتحاد الإفريقي هو المسؤول عنها بشكل كامل والأبيض موقفه قوي فيها.