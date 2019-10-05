تقارير: أعمال شغب في أثينا خلال زيارة بومبيو

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ألقى نشطاء طلاء على تمثال الرئيس الأمريكي الأسبق، هاري ترومان، وسط أثينا احتجاجا على خطط تعزيز التعاون العسكري بين اليونان والولايات المتحدة.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل والهراوات لتفريق المتظاهرين، طبقا لتقارير وسائل إعلام محلية، من بينها محطة "أثينا 984" الإذاعية.

وذكرت تقارير أن المتظاهرين نظموا مسيرة تضم حوالي ثلاثة آلاف من أعضاء وأنصار الحزب الشيوعي اليوناني.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو و رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس قد أعلنا عن خطط تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، عقب اجتماعهما في العاصمة اليونانية.