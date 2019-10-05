حسام حسن: التركيز مع سموحة هدفي من أجل المنتخب

أكد حسام حسن، مهاجم نادي سموحة، أن متابعة الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة حسام البدري، له خلال الفترة المقبلة، ستضع عليه ضغوط كبيرة من أجل التركيز والظهور بشكل مميز.

وسجل حسن هدفا مبهرا في مواجهة فريقه السكندري أمام إنبي بالجولة الثالثة، من تسديدة صاروخية من منتصف الملعب مستغلا تقدم الحارس، ليضمن لفريقه الفوز الأول بنتيجة 2-1.

وقال حسن في تصريحات تلفزيونية: "كنا بحاجة للفوز لأن هناك مباريات قوية قادمة، هذا مكسب نبني عليه لباقي الموسم، والحمد لله أدينا تعليمات الجهاز الفني والتزمنا".

وأضاف: "الهدف الذي جاء نتيجة تعبنا وتركيزنا طوال الفترة الماضية، وإن شاء الله يكون هذا الفوز إيجابي في المباريات المقبلة".

وأشار: "المباراة الماضية كانت بنفس السيناريو ولكننا لم نحقق الثلاث نقاط، وحسام حسن تحدث معنا عن إيجابيات لقاء المقاولون، وهو ما ساعدنا اليوم".

وعن احتفاله بخلع قميصه بعد الهدف "أركز مع الفريق وآمل اللعب مع منتخب مصر والاحتراف بمساعدة زملائي، ولن يأتي ذلك دون تعب واجتهاد".