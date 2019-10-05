مقترح من «الكهرباء» للحكومة لإنهاء نظام «الممارسة» بالمبانى المخالفة

مصدر: الوزارة تستهدف جمع 3 مليارت جنيه قيمة السرقات.. وقانون التصالح والعدادات مسبقة الدفع يحفظ حقوق الدولة



كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، عن تقدمها بمقترح لمجلس الوزراء؛ للمطالبة بتحصيل قيمة الممارسات وسرقة التيار الكهربائى بدلا من اللجوء لمباحث الكهرباء، لضمان تدفق الأموال مباشرة لخزينة شركات الكهرباء بشكل كامل.

وأشار المصدر فى تصريحات لـ«الشروق» إلى أن إجمالى المبالغ التى تم تحصيلها من محاضر سرقات التيار خلال عام 2017، بلغت نحو 2 مليار جنيه، لم تدخل بالكامل خزينة شركات الكهرباء، فى حين تستهدف الوزارة حاليا تحصيل نحو ٣ مليارات جنيه قيمة السرقات.

وأكد المصدر على إصرار الوزارة إلغاء نظام الممارسة بالمناطق العشوائية والمخالفة، نتيجة لمخالفة بعض المبانى لشروط وقواعد تركيب العداد الكودى، وارتفاع سعر المقايسات مقارنة بقيمة الممارسة، وضبط حالات عديدة تدفع مبالغ قليلة نظير تحرير مباحث الكهرباء محضر ممارسة لا يتناسب مع الاستهلاك أو الأحمال الموجودة على أرض الواقع، مما يمثل هدرا كبيرا فى الفقد الفنى المتمثل فى الكهرباء المنتجة، وهدرا تجاريا متمثلا فى انخفاض نسب التحصيل أو الفواتير.

وذكر أن الوزارة تدرس حاليا زيادة قيمة الممارسة من 680 جنيها إلى 1000 جنيه، كل شهرين، خاصة أن هناك بعض المواطنين يستغلون هذا النظام ويستهلكون عددا كبيرا من الكيلووات ساعة شهريا لا تتناسب مع قيمة الممارسة.

وأوضح المصدر أن نسبة العجز لفقد التيار عام 2018 بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء وصلت إلى 25%، وأرجع ذلك إلى سرقة التيار الكهربائى، وظهور العقارات المخالفة والعشوائية التى لا تخضع لشروط توصيل الكهرباء، فتضطر لاستخدام التيار بشكل غير شرعى مما يرهق خزينة الدولة، ويزيد الحمل على شبكات التغذية والمحطات.

وأكد أن الوزارة فى انتظار اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد، لمعرفة كيفية التعامل مع الحالات المخالفة سواء بالرفض أو التصالح ودفع غرامات سرقات التيار الكهربائى.

وكان وزير الكهرباء، قال إن قانون التصالح مع مخالفات البناء سيمكن الوزارة من الحصول على مستحقاتها من سارقى التيار الكهربائى، موضحا أنه من المقرر أن يتم حساب الاستهلاك الفعلى للمواطن من خلال العداد مسبوق الدفع الذى سيتم تركيبه.

وأوضح أن الهدف الرئيسى من توصيل العدادات الكودية للمنشآت والمبانى المخالفة هو تنظيم أوضاع المواطنين المخالفين وسارقى التيار؛ لضمان حصول الدولة على مستحقاتها المالية والحد من سرقات التيار الكهربائى، والبعد عن التقديرات الجزافية، فضلا عن الحفاظ على الشبكة من زيادة الأحمال غير المنتظمة عليها.