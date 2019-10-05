محقق فرنسي: مهاجم باريس كان على صلة بمتطرفين مشتبه بهم

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قال كبير المحققين بفرنسا أن الرجل المشتبه في قيامه بتنفيذ هجوم مميت بسكين أمس الأول الخميس في مركز للشرطة الفرنسية، كان على صلة بأفراد من حركة إسلامية سلفية محافظة متطرفة.