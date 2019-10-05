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محقق فرنسي: مهاجم باريس كان على صلة بمتطرفين مشتبه بهم

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
د ب أ
نشر فى : السبت 5 أكتوبر 2019 - 6:01 م | آخر تحديث : السبت 5 أكتوبر 2019 - 6:01 م

قال كبير المحققين بفرنسا أن الرجل المشتبه في قيامه بتنفيذ هجوم مميت بسكين أمس الأول الخميس في مركز للشرطة الفرنسية، كان على صلة بأفراد من حركة إسلامية سلفية محافظة متطرفة.


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