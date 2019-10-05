محقق فرنسي: مهاجم باريس كان على صلة بمتطرفين مشتبه بهم

قال كبير المحققين بفرنسا أن الرجل المشتبه في قيامه بتنفيذ هجوم مميت بسكين أمس الأول الخميس في مركز للشرطة الفرنسية، كان على صلة بأفراد من حركة إسلامية سلفية محافظة متطرفة.