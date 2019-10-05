شعبة المواد الغذائية: نشهد انخفاضا في الأسعار الفترة المقبلة بعد خفض سعر البنزين

علق عمرو حامد، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، على انخفاض أسعار البنزين، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض سيترك انعكاسًا على أسعار المواد الغذائية في الأسواق.

وأضاف خلال لقائه مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم السبت، أن الفترة المقبلة ستشهد انحفاضًا في الأسعار، بعد خفض سعر البنزين، فضلًا عن كثرة المعروض من المنتجات، وتدخل الحكومة في بعض السلع الاستراتيجية التي يحتاجها المواطن.

يذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، قد أقرت فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية بـ ٢٥ قرشًا للتر ليصبح ٦,٥ جنيه لبنزين ٨٠، و٧,٧٥ جنيه لبنزين ٩٢، و٨,٧٥ لبنزين ٩٥.