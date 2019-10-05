الريال يسعى للحفاظ على الصدارة أمام غرناطة الوصيف

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يلتقي ريال مدريد المتصدر مع غرناطة الوصيف في مواجهة تجمع بينهما اليوم السبت ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني "الليجا" .

ويتطلع النادي الملكي لاستعادة ثقته بنفسه بعد الكبوة الأوروبية التي تعرض لها مؤخرا.

وخرج الريال بتعادل محبط مع ضيفه كلوب بروج البلجيكي بهدفين لكل منهما مساء الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا مما أثار حفيظة الجماهير.

وتأخر الريال بهدفين في الشوط الأول قبل أن ينجح في إدراك التعادل في الشوط الثاني.

وقال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد "الشيء الإيجابي الوحيد هو رد فعل اللاعبين لأنهم نجحوا في تغيير نتيجة اللقاء".

واضطر زيدان لتغيير ناتشو فيرنانديز والحارس تيبو كورتوا بين شوطي المباراة، حيث تعرض ناتشو لإصابة في الركبة وعلى الأرجح سيغيب لشهرين فيما عانى كورتوا من حالة إعياء وتحوم الشكوك حول مشاركته أمام غرناطة.

ويستعيد الريال جهود صانعي اللعب الكولومبي خاميس رودريجيز والويلزي جاريث بيل بعد غيابهما عن مواجهة كلوب بروج.

ويأمل زيدان في نجاح الريال في تصحيح مساره أمام غرناطة بعد اكتمال قوته الضاربة.

وقال زيدان "لو كنا أكثر حسما لسجلنا أولا أمام كلوب بروج، علينا أن نفعل ذلك في المباراة المقبلة على ملعبنا، أن نقتل المباراة في مهدها وأن نضغط على المنافس".