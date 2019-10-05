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رئيس الاتحاد: الفوز على المصري يحسب لطلعت يوسف

علاء العزب
نشر فى : السبت 5 أكتوبر 2019 - 10:30 م | آخر تحديث : السبت 5 أكتوبر 2019 - 10:39 م

أشاد محمد مصيلحي، رئيس الاتحاد السكندري بالمدير الفني طلعت يوسف، عقب الفوز على المصري بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وقال مصيلحي في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "لعبنا أمام فريق كبير مثل المصري،  فوز مهم خارج الاسكندرية، ويحسب لطلعت يوسف المدير الفني للفريق".

وأضاف: " يوسف مدير فني مميز، وقادر على اللعب بأكثر من خطة، خلال أول 5 جولات الموسم الماضي لم يجمع الفريق سوى 6 نقاط واليوم جمعنا نفس الحصيلة في 3 مباريات فقط".

وتابع: "هناك 30 لاعبا مميزًا في الاتحاد، وكان الله في عون المدير الفني لاختيار التشكيل الأساسي، نبذل ما في وسعنا وأتمنى أن نحقق إنجازًا جيدًا هذا الموسم".

وبهذا الفوز رفع زعيم الثغر رصيده إلى 6 نقاط، في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد المصري عند النقطة الـ4 في المركز السابع.


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