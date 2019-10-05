رئيس الوزراء العراقي يترأس اجتماعا للقادة الأمنيين لبحث تطورات التظاهرات

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ترأس رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي اليوم السبت، اجتماعاً للقادة الأمنيين في مقر قيادة الشرطة الاتحادية بحضور وزيري الدفاع والداخلية نجاح الشمري وياسين الياسري.

وذكرت قناة "السومرية نيوز" العراقية أن الاجتماع بحث التطورات الأخيرة الخاصة بالتظاهرات التي تشهدها العاصم وعدد من المحافظات.

وكان رئيس الوزراء العراقي قد أعلن حظر التجوال في بغداد، لكنه أمر برفعه بدءا من الساعة الخامسة فجر اليوم السبت، وذلك لضرورات ومتطلبات المواطنين في حياتهم اليومية.

ويشهد العراق احتجاجات عنيفة منذ الثلاثاء الماضي بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، وذلك قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات غالبية شيعية.

ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضلا عن البطالة والفساد.