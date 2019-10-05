مرتضى منصور: مصر مش لن تهدم لو الزمالك خرج من إفريقيا

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إن الفريق الأبيض سواء تأهل لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا أو خرج من البطولة مصر لن تُهدم.

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إن الفريق الأبيض سواء تأهل لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا أو خرج من البطولة مصر لن تُهدم.

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إن الفريق الأبيض سواء تأهل لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا أو خرج من البطولة مصر لن تُهدم.

أضاف مرتضى في تصريحات تلفزيونية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت :" الزمالك لو خرج أو اتعاد الماتش أو تأهل مصر مش هتتهد والأهلي خسر 5 من صن داونز عادي".

أضاف مرتضى في تصريحات تلفزيونية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت :" الزمالك لو خرج أو اتعاد الماتش أو تأهل مصر مش هتتهد والأهلي خسر 5 من صن داونز عادي".

أضاف مرتضى في تصريحات تلفزيونية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت :" الزمالك لو خرج أو اتعاد الماتش أو تأهل مصر مش هتتهد والأهلي خسر 5 من صن داونز عادي".