مرتضى منصور: مصر مش لن تهدم لو الزمالك خرج من إفريقيا

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إن الفريق الأبيض سواء تأهل لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا أو خرج من البطولة مصر لن تُهدم.
أضاف مرتضى في تصريحات تلفزيونية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت :" الزمالك لو خرج أو اتعاد الماتش أو تأهل مصر مش هتتهد والأهلي خسر 5 من صن داونز عادي".
لا زالت أزمة مبارة الزمالك وجينيراسيون تلقى بظلالها على المشهد الكروى بعدما إنسحب بطل السنغال أمام الفريق الأبيض ورفض التوجه لملعب برج العرب ليعلن مراقب اللقاء التشادى فوز الأبيض اعتباريا بثلاثية.
وكان نادي جينيراسيون قد اعترض على موافقة كاف على نقل اللقاء لاستاد برج العرب بالإسكندرية وتأجيله لمدة 24 ساعة .
وتمسك النادي السنغالي بعدم الحضور للمباراة رغم وصول خطاب من كاف يؤكد إقامة اللقاء على استاد برج العرب بالإسكندرية لكن الاتحاد الأفريقي كان قد وافق على نقل مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت إلى برج العرب بدلا من بتروسبورت، وإقامتها يوم الأحد بدلا من السبت،وهو ما رفضه الفريق السنغالي.
وتواجد الزمالك في ملعب برج العرب، وخاض عمليات الإحماء بصورة طبيعية، وانتظر داخل الملعب أكثر من 15 دقيقة، قبل أن يعلن الحكم نهاية اللقاء وفوز الزمالك بثلاثية اعتباريا.
وينظر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" الإعلان الرسمى الخاص بأزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون يوم الثلاثاء المقبل قبل قرعة دور المجموعات المقر لها يوم 9 من نفس الشهر.