أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، بأنه سيحترم قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن مباراة جينراسيون في دوري أبطال إفريقيا وسيكون له رد فعل عليه.

وقال مرتضى منصور في تصريحاته التلفزيونية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت: "سنحترم قرار الاتحاد الأفريقي إيما كان هذا القرار، لكن سيكون لنا رد فعل بالطبع على ما سيصدر من جانبهم."

وتابع: "الزمالك لم يرتكب أي خطأ، لقد حصلنا على خطاب من الاتحاد الأفريقي بنقل المباراة، ونفذنا كل ما طلب منا بالتفصيل."

وأضاف: "بعد ذلك أتى خطاب منهم بالمباريات التي أقيمت في القاهرة، ومع كل الاحترام لهذه الأندية لا يوجد شارع في مصر يشجعهم."

وواصل: "نحن لسنا طرف في هذا الأمر، الخطابات أرسلت من الاتحاد المصري إلى الأفريقي وقرار الأمن أرسل إلى الاتحاد المصري وليس الزمالك."