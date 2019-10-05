ماليزية تسلم رضيعها لشقيقه قبل لحظات من وفاتها في حادث سير

كتبت العناية الإلهية الحياة لرضيع عمره عامان، بعدما سلمته أمه إلى شقيقه الأكبر الجالس في المقعد الخلفي قبل لحظات من وقوع حادث تصادم بين السيارة التي تقلهم بشاحنة وتلقى هي وزوجها حتفهما ويعيش الأبناء.

وذكرت صحيفة (نيو ستريتس تايمز) الماليزية أن الأم سوراواتي محمد /33 عاما/ كانت تجلس في المقعد الأمامي بجوار زوجها، بينما كان الطفلان (6 و 4 سنوات) يجلسان في مؤخرة السيارة قبل أن تسلم لابنها الأكبر صغيرها قبل الحادث بلحظات، وقد توفى الأب في الحال وهو في مقعد السائق، بينما لفظت الأم أنفاسها الأخيرة في المستشفى وأصيب جميع الأبناء بجروح.

وقد انزلقت السيارة وهي في طريقها من كوانتان إلى سيريمبان في الطريق المعاكس، واصطدمت بشاحنة تحمل أسمدة.