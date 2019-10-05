وكيل محمد إبراهيم ينفي سبه للاعبي الزمالك ويستنكر محاولات الوقيعة

قام سالم محمد سالم، وكيل محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق ومصر المقاصة الحالي، بإصدار بياناً رسمياً، لتوضيح بعض الأمور الخاصة باللاعب خلال الساعات الاخيرة، وأبرزها ما قيل حول سبه لبعض لاعبي الزمالك في مباراة الفريقين.

وجاء نص البيان كالتالي:

"توضيح.. يقول الرسول الكريم، ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب، صدق رسول الله (ص)، لقد طمي السيل حتى غاصت الركب، لقد تعرض اللاعب محمد إبراهيم لكثير من الاتهامات ومحاولة الزج باسمه في موضوعات كثيرة، محاولة من بعض الأشخاص للوقيعة بينه وجماهير نادي الزمالك، التي تعي جيدًا هذه المحاولات، وتثق في حب اللاعب للجماهير والكيان، الذي لعب له أكثر من 13 عامًا، ومثل خلالها منتخب بلده في كل المراحل".

وتابع: "آخر هذه المحاولات هي الزج باسمه واتهامه بسب زملاءه لاعبي الزمالك، طوال مباراة المقاصة واتهامه بالبلطجة، والكل يعلم من يوصف بالبلطجة، أما عن هذا الاتهام فالكل رأى أن محمد لم يلعب سوى 20 دقيقة، فكيف له يسب لاعبي الزمالك طوال المباراة، لقد خرج محمد من نادي الزمالك مجبرًا وليس مخيرًا وهذا لا يقلل من قيمته وقدره عند الجماهير الزملكاوية العريضة، ولايقلل من حبه وتقديره لهذه الجماهير.

وأضاف: "أي محاولات للوقيعة لن تفلح، لقد تحمل اللاعب خلال السنوات الأخيرة ما لا يتحمله بشر من ضغط نفسي وعصبي، ومحاولات كثيرة، لإخراجه عن تركيزه، ليرد وتكون زريعه للوقيعة بينه والجماهير، ولم تفلح ولن تفلح في أي وقت وخرج اللاعب من النادي، ولم يتقاض باقي مستحقاته ولم يتحدث في أي مناسبة عن ذلك، وكنا في غنى عن الخروج والتحدث في أي أمر لولا الاتهامات الباطلة، ونحن إذا نتحدث الأن نوجه رسالة أن اللاعب لديه مسؤليات تجاه نادي المقاصة، الذي يحترمه ويقدره ويبذل كل الجهد والعرق للعودة إلى منتخب مصر، ومحاولة التشتيت لن تفلح، وسوف نرد بكل قوة على أي شخص يخرج عن النص في حق اللاعب أو حقي مهما كان، والله غالب على أمره".

وفاز فريق نادي الزمالك على مصر المقاصة بهدف دون رد، بالجولة الثانية من الدوري الممتاز، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب السلام.

وجاء ترتب الدوري بعد فوز الزمالك والأهلي وبيراميدز خلال الجولة الثانية، بتصدر بيراميدز بفارق الأهداف عن الأهلي والزمالك، برصيد 6 نقاط لكل فريق.