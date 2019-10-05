تقرير: برشلونة يستخدم «جريزمان» للتعاقد مع نيمار

ذكر تقرير صحفي، أن نادي برشلونة سيعود من جديد في الصيف المقبل من أجل التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان.

وحاول النادي الكتالوني في الصيف الماضي إعادة نيمار إلى برشلونة بعدما حاول البرازيلي الخروج من باريس سان جيرمان إلا أن الصفقة لم تتم.

وأكدت صحيفة "Le10sport" الفرنسية، في تقرير لها أمس، أن جريزمان لم يقدم البداية المتوقعة منه بعد رحيل عن أتلتيكو مدريد حيث سجل ثلاثة أهداف بعد تسع مباريات في مختلف المسابقات.

وشهدت الفترة الماضية تلقي نيمار انتقادات واسعة من جماهير ناديه وهذا ما ظهر في مباراتي ستراسبورج وأولمبيك ليون اعتراضًا على تصرفاته والتي كان آخرها محاولته الرحيل بعد خلافات مع مالك النادي القطري ناصر الخليفي.