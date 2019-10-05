قالت دار الإفتاء المصرية، إنه «في السادس من أكتوبر من كل عام تهل علينا ذكرى يوم مجيد من أيام العزة والكرامة لوطننا الحبيب مصر وأمتنا الإسلامية».

وأضافت «الإفتاء» -في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، صباح السبت- «انطلق خير أجناد الأرض من أبناء مصر البواسل، بقلوب يملأها الإيمان بالله، مستظلين بشعار الله أكبر، ليحققوا قول الله فيهم: "من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلًا"».

وتابعت: «تحية لأسود مصر الأبطال، وسلامًا على شهدائنا الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الحفاظ على تراب هذا الوطن، وأسمى آيات الشكر والعرفان لجيشنا العظيم المرابط الذي كان ولايزال الدرع الواقي والحارس الأمين لمصرنا الغالية».