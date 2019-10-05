الهلال يقسو على الاتفاق برباعية في الدوري السعودي

عزز فريق الهلال صدارته لجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين) عقب فوزه على الاتفاق 4 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة السادسة من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز الشباب على العدالة 1 / صفر.

وتقدم الهلال بهدف سجله كارلوس إدوارو في الدقيقة 20 من ركلة جزاء وتعادل صالح العمري للاتفاق في الدقيقة 29 ثم سجل صالح الشهري الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 56 وأضاف بافيتيمبي جوميز الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 76 قبل أن يختتم إدواردو أهداف الهلال في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للقاء.

ورفع الهلال رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد الاتفاق عند ست نقاط في المركز الحادي عشر.

وجاءت بداية المباراة سريعة من الطرفين وتبادلا كلاهما الهجمات على المرميين بحثا عن تسجيل هدف مبكر ولكن هجماتهما لم تشكل خطورة حقيقية على المرميين.

وشهدت الدقيقة 14 هدفا تم إلغائه لفريق الهلال عندما لعبت ركلة حرة من الناحية اليسرى قابلها عمر خريبين بتسديدة من داخل منطقة الست ياردات إلا أن الحكم ألغى الهدف بداع تسلل خريبين، وذلك قبل أن يعود الحكم لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) واحتسب ركلة جزاء للهلال بعدما شاهد قيام سيدريك يامبيري لاعب الاتفاق بحجز مدافع الهلال جانج هيون سوو.

وسدد كارلوس إدواردو ركلة الجزاء بنجاح على يسار الحارس رايس وهاب مبولحي معلنا تقدم الهلال 1 / صفر في الدقيقة 20.

بعد الهدف، كثف الاتفاق من هجماته بحثا عن تسجيل هدف التعادل وهو ما كاد يتحقق في فرصتين عندما لعبت كرة عرضية داخل منطقة الجزواء قابلها صالح القميزي بضربة رأس لكنها مرت بجوار القائم الأيمن للحارس محمد الواكد.

بعدها مباشرة جاءت الفرصة الثانية للاتفاق عندما لعبت كرة عرضية من الناحية اليسرى قابلها فيليب كيس بضربة رأس من داخل منطقة الست ياردات لكنها مرت بجوار القائم الأيسر للحارس محمد الواكد بسنتيميترات قليلة.

وفي الدقيقة 29 سجل الاتفاق هدف التعادل عندما سدد صالح العمري ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء لتعانق كرته الشباك.

بعد الهدف فرض الهلال سيطرته على مجريات اللعب بحثا عن تسجيل هدف التقدم، لكنه اصطدم بدفاع قوي ومنظم من جانب لاعبي الاتفاق لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 40 عندما توغل عمر خريبين بالكرة من الناحية اليمنى ومرر كرة عرضية قابلها صالح الشهري بضربة رأس لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 42 أنقذ يامبيري فريق من هدف مؤكد عندما وصلت الكرة إلى كارلوس إدواردو داخل منطقة جزاء الاتفاق من الناحية اليسرى وسدد كرة قوية لكنها يامبيري تدخل في اللحظة الأخيرة لتخرج الكرة إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 43 سدد عمن خريبين كرة قوية من خارج منطقة الجزاء حولها مبولحي بأطراف أصابعه غلى ركبة ركنية

ومر الوقت المتبقي من هذا الشوط بدون جديد ليطلق الحكم صافرته معلنا نهايته بالتعادل 1/1 بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني، فرض فريق الهلال سيطرته على مجريات وبادر بشن هجمات متتالية على مرمى الاتفاق بحثا عن تسجيل هدف التقدم، وهو الأمر الذي اجبر لاعبو الاتفاق على العودة لمناطقهم الدفاعية للحفاظ على نتيجة التعادل مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة.

ورغم محاولات الهجومية المتكررة إلا أنه فشل في تشكيل خطورة حقيقية على مرمى الاتفاق لينحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 56 والتي شهدت فرصة خطيرة للهلال عندما وصلت الكرة إلى محمد البريك في الناحية داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية لكن مبولحي حولها لركلة ركنية لتلعب الكرة إلى داخل منطقة الجزاء حيث اصطدمت بجسد عمر خريبين ليتابعها صالح الشهري بتسديدة إلى داخل المرمى.

ورد الاتفاق في الدقيقة 61 عندما مرر صالح القميزي كرة عرضية من الجانب الأيمن قابلها سوليمان دوكارا بتسديدة خلفية مزدوجة لكنها وصلت سهلة إلى محمد الواكد.

وكان الهلال قريبا من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 67 عندما انطلق أندري كاريلو بالكرة من الناحية اليمنى ومررها إلى هتان باهبري خارج منطقة الجزاء ليسدد كمرة قوية لكنها علت العارضة.

كثف فريق الاتفاق من هجماته بعد تلك الهجمة في محاولة لتسجيل هدف التعادل، لكنه وجد صعوبة في اختراق دفاع الهلال لينحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 76 والتي شهدت تسجيل الهلال للهدف الثالث عندما استلم بافيتيمبي جوميز الكرة داخل منطقة جزاء الاتفاق ليراوغ مدافعي الفريق المنافس قبل أن يسدد كرة أرضية إلى داخل المرمى.

ورغم التقدم، إلا أن الهلال واصل شن الهجمات بحثا عن زيادة الأهداف وسط لعب غير إيجابي على المرمى من جانب لاعبي الاتفاق الذي ظهر عليهم اليأس والاستسلام رغم أنهم شنوا هجمات على استحياء.

وسجل الهلال الهدف الرابع في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة عندما استلم جوميز الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية تصدى لها مبولحي لترتد إلى كارلوس إدواردو الذي وضعها إلى داخل المرمى لكن الحكم أرجأ احتساب الهدف لحين العودة لتقنية الفار التي أكدت صحة الهدف ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز الهلال على الاتفاق 4 / 1.

وفي المباراة الثانية، انتزع الشباب فوزا صعبا من مضيفه العدالة 1 / صفر.

ويدين الشباب بالفضل في هذا الفوز للاعبه سيباستياو دي فريتاس في الدقيقة 63.

ورفع الشباب رصيده إلى تسع نقاط في المركز السابع، وتوقف رصيد العدالة عند سبع نقاط في المركز التاسع.