تتويج النمسا وانجلترا وأمريكا وايطاليا في بطولة العالم لرواد السلاح

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شهد اليوم الأول من منافسات بطولة العالم لرواد السلاح المقامة حاليا في مجمع الصالات المغطاة بستاد القاهرة تتويج النمسا وإنجلترا وأمريكا وإيطاليا بالذهب لمسابقة سيف المبارزة .

ففي منافسات السيدات 50 عاما فازت النمساوية دوريثا بالمركز الأول وتلتها في المركز الثاني الإنجليزية بيث ديفيدسون ثم الاميريكية روبين برنس والانجليزية جاكلين هيث في الترتيب الثالث معا.

وفي منافسات السيدات 60 عاما جاءت الأمريكية ليديا مازورول فى الصدارة وتبعتها النمساوية يى دو مين المركز الثاني وفي المركز الثالث الفرنسية سيليف زيني والأميريكية جين إيرى .

وحلت الإنجليزية سيلفيا براون بالمركز الاول سيدات 70 عاما وتلتها مواطنتها إينا فريث بالمركز الثاني ثم الألمانية بيرجيت والأميريكية جيمين بالمركز الثالث.

أما منافسات 70 عاما رجال فقد فاز بالمركز الاول الإيطالي ريكاردو كارمينا وتبعه الأمريكي ريشارد براون بالمركز الثاني ثم الفرنسي بيرنارد إيسو دات والأمريكي فيليب سباربارو بالمركز الثالث .