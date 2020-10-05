قال محمد الخولي، نائب رئيس المصري البورسعيدي، إن ناديه لم يعد لديه ثقة في الحكام المصريين، مطالبا اتحاد الكرة بالموافقة على إدارة حكام أجانب لمباريات الفريق المتبقية بالدوري، كاشفا موقف ناديه من بيع محمود وادي للزمالك.

وأضاف الخولي، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورت": "أرسلنا خطاب لاتحاد الكرة، في مضمونه إننا لم تعد لدينا ثقة في الحكام المصريين، ونطالب بحكام أجانب لإدارة مباريات الفريق المتبقية بالدوري، وإلى الآن لم يصل أي رد".

وعن تأكيد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية، على عدم استقدام حكام أجانب سوى لمباراة القمة، أجاب: "لا أجد مشكلة، من حق أي نادي أن يطلب حكام أجانب في حالة أننا قلنا لا نثق في حكام الدوري، لماذا تجبرني على الصبر على الظلم التحكيمي الفادح".

وواصل: "ما يحدث إساءة لتنظيم البطولة عندما نجد ركلات جزاء لا تحتسب بهذا الشكل مثل فرصتنا أمام الزمالك".

استكمل: "زمان كنا نقول إن الحكم بشر ويخطأ وأنه يتخذ قراره في جزء من الثانية، أما الآن فيوجد فار وهناك 3 حكام يشاهدون الفرصة".

وحول رحيل محمود وادي، مهاجم الفريق البورسعيدي، لنادي الزمالك، كشف: "حتى هذه اللحظة لا يوجد حديث من الزمالك عن محمود وادي أو غيره من اللاعبين، نحن نركز في موقفنا الصعب في جدول الدوري، نطمئن على الفريق أولا ثم سننظر للأمور الأخرى".

واختتم: "أمران ليس لهما ثالث سبب ما يحدث للمصري، الأول أن المصري لم يدعم الفريق بصفقات في بداية الموسم تليق باسم النادي المصري، بالإضافة لمشكلة القيد والإصابات".