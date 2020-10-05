البيت الأبيض: صحة ترامب واصلت التحسن الليلة الماضية

أعلن كبير موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، في بيان اليوم الاثنين، أن صحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واصلت التحسن الليلة الماضية.

وقال كبير موظفي البيت الأبيض في البيان إن "ترامب يلتقي مع الفريق الطبي اليوم لتقييم حالته الصحية، وما زلنا متفائلين بعودته للبيت الأبيض في وقت لاحق اليوم"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وبعد إعلان ترامب الجمعة الماضي، أنه وزوجته ميلانيا أصيبا بفيروس كورونا المستجد، تم نقله إلى مركز وولتر ريد الطبي العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كإجراء احترازي.

وحث ترامب، اليوم، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، الناخبين الأمريكيين على التصويت في الانتخابات المقبلة.

وغرد ترامب، من داخل مستشفى وولتر ريد، واعدا منتخبيه بطفرة في البورصات الأمريكية، وبأن العام القادم سيكون الأفضل على الإطلاق، مضيفا: "صوتوا، صوتوا، صوتوا!!!!".

وقال في تغريدة أخرى: "إذا أردت أن تشهد زيادة هائلة في الضرائب، أكبر زيادة في تاريخ البلاد، وإغلاقاً للاقتصاد والوظائف أيضا، فعليك بالتصويت للديمقراطيين!!!"، وفقا لموقع "العربية نت" الإخباري.

وتابع ترامب: "ارتفاعات في الأسواق المالية.. فلتصوتوا! أقوى جيش على الإطلاق.. فلتصوتوا! القانون والنظام.. فلتصوتوا! الحرية الدينية.. فلتصوتوا! أكبر انخفاض في الضرائب على الإطلاق.. فلتصوتوا!" بينما وعد بانخفاض جديد في الضرائب.

واستكمل ترامب وعوده للناخبين من خلال تغريداته: "قوة الفضاء.. فلتصوتوا! رعاية صحية أفضل وأرخص.. فلتصوتوا! محاربة الإعلام الفاسد والكاذب.. فلتصوتوا! السلام من خلال القوة (وعودة جنودنا إلى ديارهم).. فلتصوتوا!"