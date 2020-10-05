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اكتشاف آثار عمرها 1400 سنة شمال غربي الصين

أ ش أ
نشر في: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 10:04 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 10:04 ص

اكتشف علماء آثار صينيون آثارا محفوظة بعناية لمبنى مدرج مرتفع يعود إلى عصر أسرة تانغ (618-907 م) في مقاطعة شنشي شمال غربي الصين.

 

وقال "شينغ فو لاي" المسؤول في معهد علوم الآثار بالمقاطعة - في تصريح اليوم الاثنين - إن الأثر المكتشف يطلق عليه "جناح تشاويوان" ويمثل مجموعة من قطع المباني التي تعود إلى قصر هواتشينغ القديم، وهو أحد أهم قصور الإمبراطورية في جبل ليشان في (شيآن) عاصمة مقاطعة شنشي.

 

وأضاف لاي أن الاكتشاف الأثري أكد أن هذا هو المبنى المدرج الوحيد الذي اكتشف حتى الآن من عصر أسرة تانغ وأنه بني وفقا لأفضل تقنيات بناء ذلك العصر.

 


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