يتوقع مركز حكومي لأبحاث السياسات الاجتماعية الاقتصادية في الفلبين، ارتفاع معدل الفقر في الفلبين إلى 17.5% في ظل تباطؤ الاقتصاد الناتج عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونقل معهد الفلبين للدراسات التنموية عن كارل تشوا رئيس الهيئة الوطنية للتنمية الاقتصادية قوله مؤخرا، إن الانكماش الاقتصادي خلال العام الحالي قد يؤدي إلى خسارة مؤقتة وطفيفة للمكاسب التي تحققت في مكافحة الفقر بالفلبين.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن تشوا مازال متفائلا بقدرة الفلبين على تحقيق الخفض المستهدف لمعدل الفقر في البلاد إلى 14% بحلول 2022.

كان الاقتصاد الفلبيني قد سجل انكماشا قياسيا في الربع الثاني من العام الحالي، في ظل قيام البلاد بفرض واحدة من أطول فترات الإغلاق في آسيا وأكثرها صرامة للسيطرة على تفشي كورونا.

ووفقا لهيئة الإحصاء الفلبينية، فقد انكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 16.5% في الفترة من أبريل إلى يونيو على أساس سنوي.

ولفتت الوكالة إلى أن أداء الاقتصاد في الربع الثاني شهد "أدنى نمو فصلي مسجل" منذ بدء تسجيل البيانات عام 1981.

وقال كارل تشوا، القائم بأعمال وزير التخطيط الاجتماعي والاقتصادي: "تواجه بلادنا أكبر أزمة في نحو 8 عقود".

ومع تسجيل انكماش في الربع الثاني تكون الفلبين قد دخلت في حالة ركود من الناحية الفنية، بعدما كان الاقتصاد انكمش في الربع الأول بنسبة 0.7%، بتعديل عن نسبة الـ0.2% التي كان تم إعلانها في مايو.