بومبيو: معنويات ترامب عظيمة ونحن على استعداد تام لجميع الاحتمالات

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الرئيس دونالد ترامب، معنوياته عظيمة وفي مزاج رائع، وأنهم على استعداد تام لجميع الاحتمالات بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال بومبيو، في تصريحات قبيل جولته إلى اليابان - نقلتها قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الاثنين - "لقد أتيحت لي الفرصة للتحدث مع الرئيس ترامب بشيء من التفصيل، وأعتقد أنه تحدث مع فريق الأمن القومي بأكمله.. نحن على استعداد تام لجميع الاحتمالات التي قد تحدث".

وأضاف: "نحن تأكدنا من أن ترامب كان على أتم الاستعداد للإسراع في كل الأشياء التي تحدث حول العالم، وحصلت على القليل من الإرشادات بشأن جولتي لليابان، وأتطلع إلى تنفيذها".

وتابع: "كانت معنوياته عظيمة، وكان في مزاج رائع.. لقد كان مباشرا وصريحا معي كما هو دائما، وكانت محادثة رائعة".

وأعلن ترامب عن إصابته بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضية، ونقل من البيت الأبيض إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري قرب واشنطن.