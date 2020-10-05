القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا يتفقد استعدادات الكليات للعام الدراسي الجديد

أجرى عماد عتمان، القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، اليوم الاثنين، جولة في مجمع الكلياب بسبرباي لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد بالكليات، حيث تفقد خلالها كليات الزراعة والآداب والهندسة والحقوق، رافقه في الجولة الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، حيث وجه بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة والتجهيزات للمدرجات والقاعات، ورصف الطرق.

وتابع المحافظ انتظام سير العمل بجراج وورش المركبات الخاصة بالجامعة، ووجه بضرورة عمل الصيانة الدورية لها، مطالبا بعمل تقرير شامل بخطوط سير حركة السيارات داخل الجراج، مشددًا على ترتيب وتجهيز الورش حتى يتم إنجاز أعمال الصيانة بالجراج والورش بالشكل المطلوب.

وخلال تفقده مزرعة كلية الزراعة أشاد بجودة الزراعات، وتحقيق محصول البطاطا بإنتاجية عالية، مشيداً بالدور الخدمي والمجتمعي الذي تقوم به كلية الزراعة في توفير السلع الغذائية، والمشاركة في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.