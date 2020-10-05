بتلر يقود ميامي هيت للفوز على ليكرز في ثالث مواجهات نهائي دوري السلة الأمريكي

أنعش ميامي هيت أماله في مواجهة لوس أنجليس ليكرز وتغلب عليه 115 / 104 فجر اليوم، الإثنين، في ثالث مباراة بمواجهة الفريقين في الدور النهائي لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وكان ليكرز قد حقق الفوز في أول مباراتين لكن ميامي هيت استعاد توازنه بانتصاره في المباراة الثالثة حيث قلص تقدم ليكرز إلى 2 / 1 .

وكان جيمي بتلر أبرز عناصر ميامي هيت في المباراة وسجل للفريق 40 نقطة و11 تمريرة حاسمة و13 متابعة.

وبعد هزيمة ميامي هيت في أول مباراتين، كان بتلر قد صرح بأن الفريق لن يفقد الأمل، وقد استعرض اللاعب بالفعل إصرارا واضحا وقدم أفضل مباراة في مسيرته، وذلك في وجود النجمين ليبرون جيمس وأنتوني ديفيز ضمن صفوف ليكرز.

وحقق بتلر التوازن بين التسجيل وصناعة الفرص لزملائه وسجل ثماني نقاط خلال آخر أربع دقائق بعد أن نجح ليكرز في تقليص الفارق حينذاك إلى أربع نقاط وكاد ينتزع الفوز الثالث.

وسجل كل من تايلر هيرو وكيلي أولينيك 17 نقطة لميامي هيت، الذي افتقد مجددا جهود بام أديبايو وجوران دراجيتش بسبب الإصابات.

وعلى الجانب الآخر، سجل جيمس 25 نقطة وعشر متابعات وثماني تمريرات حاسمة لليكرز وأضاف زميله ديفيز 15 نقطة للفريق الذي لم يظهر بمستواه خلال المباراة.