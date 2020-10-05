الاتحاد الأوروبي يدرس تخفيف القيود على حركة الطيران

تدرس حكومات دول الاتحاد الأوروبي حاليًا خطة تقترحها ألمانيا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد، بهدف تخفيف القيود المفروضة على حركة الطيران والنقل الجوي في أوروبا؛ بسبب جائحة فيروس كورونا مما يكبد شركات الطيران في أوروبا خسائر باهظة.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء إن الخطة الألمانية تتضمن رفع القيود على حركة الطيران بين المناطق التي تكون قد سجلت أقل من 25 إصابة جديدة بالفيروس لكل 100 ألف نسمة من سكانها خلال 14 يوما سابقة، والتي تكون نسبة نتائج تحاليل فيروس كورونا المستجد فيها إيجابية أقل من 4 في المئة.

وتضع الخطة تصنيفًا بالألوان لكل دولة من دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب ليختنشتاين وسويسرا والنرويج، حسب درجة انتشار فيروس كورونا فيها، وبالتالي تحديد مدى القيود المفروضة على حركة السفر منها وإليها، ويتم تحديث هذا التصنيف بشكل إسبوعي.

وأضافت بلومبرج أنه في حالة موافقة حكومات الاتحاد الأوروبي على هذه القواعد ستتخفف شركات الطيران العاملة في أوروبا من عبء الموقف الحالي، الذي تفرض فيه كل دولة القواعد الخاصة بها بالنسبة للقيود المفروضة على السفر.

يذكر أن المقترح الألماني جاء بعد مشاورات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول توصية قدمتها المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في الشهر الماضي.