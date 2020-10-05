النيابة توضح تفاصيل انتحار طفل بسبب بابجي في الشرقية: أسرته منعته من لعبها

أصدرت نيابة مشتول السوق العامة، بإشراف المستشار محمد الجمل المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، قرارًا بانتداب لجنة من الطب الشرعي لتشريح جثة طفل تخلص من حياته شنقًا؛ بسبب لعبة بابجي، وذلك داخل منزل أسرته بقرية إبراش التابعة لمركز شرطة مشتول السوق، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

وأكدت التحريات التي قام بها رجال المباحث الجنائية، أن أسرة الطفل أقروا بانتحاره بشنق نفسه بواسطة إيشارب حريمي علقه في سقف غرفة نومه، وأنهم اكتشفوا الواقعة وأنزلوا جثته وأبلغوا الشرطة، وأن الواقعة حدثت بسبب مطالبتهم له بعدم لعب "بابجي".

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء أيمن مطر نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، بالعثور على جثة طفل مشنوقًا داخل غرفة نومه بمنزل أسرته في قرية إبراش التابعة لمركز شرطة مشتول.

وتبين أن الطفل "يوسف م." 11 سنة، تلميذ بالصف الخامس الابتدائي، تخلص من حياته شنقًا؛ بسبب نهر أسرته له ومطالبته بعدم الإكثار من لعبة بابجي.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب لجنة من الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.