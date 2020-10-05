رفع قيود كورونا في أكبر مدينة بنيوزيلندا

أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن اليوم الإثنين، أنه سيجري رفع بقية القيود المتعلقة بفيروس كورونا عن أكبر مدينة في نيوزيلندا اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل.

وتخضع مدينة أوكلاند، المدينة البالغ عدد سكانها حوالي 6ر1 مليون نسمة، للقيود منذ 12 أغسطس، عندما انتهى وضع البلاد كدولة خالية من فيروس كورونا بعد أكثر من 100 يوم.

وقالت أردرن إنه يمكن الآن رفع القيود - مثل قصر التجمعات على أقل من 100 شخص، وإلزام الناس بالبقاء جالسين في المطاعم والحانات، والاستخدام الإلزامي للكمامات في وسائل النقل العام- وذلك بعد أن وصلت البلاد إلى 10 أيام بدون وجود لانتقال معروف للفيروس داخل المجتمع المحلي.

وحذرت أردرن النيوزيلنديين من الشعور بالرضا عن أنفسهم، وشجعت الناس على الخضوع للفحص إذا كانوا مرضى، وغسل أيديهم وتتبع تحركاتهم.

وقالت "رسالتي لا تزال كما هي، نحن في وضع جيد لأننا عملنا بجد وتحركنا في وقت مبكر."

وسجلت نيوزيلندا حتى الآن ما مجموعه 1499 إصابة و25 حالة وفاة.

وأعلنت البلاد عن وجود 40 حالة نشطة بكوفيد-19 اليوم الاثنين، منها ست حالات مجتمعية.