ماجد عبدالفتاح: الليبيون لا يحتاجون التدخل التركي للتوصل إلى اتفاق

قال السفير ماجد عبدالفتاح، مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة، إن هناك مفاوضات ومحاولات حثيثة من كل الأطراف الليبية لرأب الصدع، مشيرًا إلى أن استعادة إنتاج النفط بليبيا من العوامل المبشرة.

وأضاف عبدالفتاح، خلال لقاء لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أن الليبيين لا يحتاجون للتدخل التركي للتوصل إلى اتفاق، منوهًا إلى أن التدخلات التركية لها أغراض أخرى في شرق المتوسط وأخرى اقتصادية في مواجهة حلف الناتو.

وشدد على أهمية مكافحة الإرهاب والفصائل الإرهابية والجماعات من الخارج داخل ليبيا، قائلًا إن المجلس الأخير الاستشاري لجامعة الدول العربية أصدر قرارا بشأن التدخلات التركية في الشؤون العربية.

وأشار مندوب جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة إلى أن القرار صدر مع بعض التحفظات من ليبيا، وتحفظ من دول؛ قطر وجيبوتي والصومال، مضيفًا أنه يُجرى البحث داخليًا والتشاور مع الدول الأعضاء الأمم المتحدة بشأن الإجراءات التي من الممكن اتخاذها للتعامل مع التدخل السافر في الشؤون العربية.

وأوضح أن تدخل تركيا في الشؤون العربية ليست الحالة الوحيدة، متابعًا: «هناك تدخلات إيرانية، وهناك قرارات عربية صادرة من المجلس الوزاري حولها».

شارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، في الاجتماع الوزاري حول ‫ليبيا، والذي يُعقد بدعوة من كل من ‫الأمم المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك عبر الفيديو كونفرانس.

وشدد الأمين العام على أهمية إسراع حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي في التوصل إلى اتفاق رسمي ودائم وشامل، تحت رعاية وإشراف الأمم المتحدة في إطار لجنة (5 + 5)، لتثبيت وقف إطلاق النار، وبأحكام واضحة يلتزم الجميع بموجبها بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية ومياهها الإقليمية.