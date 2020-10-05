فرنسا تعتزم إغلاق حانات باريس مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا

تخطط الحكومة الفرنسية لإغلاق الحانات في منطقة باريس وفرض قيود جديدة أخرى في المنطقة، في الوقت الذى تكافح فيه فرنسا لاحتواء ارتفاع في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد ولتجنب إغلاق ثان على مستوى البلاد.

ونقلت اليوم الأحد وكالة بلومبرج للأنباء عن تقارير صحفية فرنسية القول إن حالة التأهب الصحية القصوى ستعلن غدا الاثنين في منطقة باريس وضواحيها الداخلية، على أن يطبق القرار اعتبارا من بعد غد الثلاثاء ويستمر 15 يوما.

وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت مساء أمس السبت إن البلاد سجلت زيادة يومية قياسية في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، بعد الإعلان عن 16 الفا و972 حالة إصابة خلال أربع وعشرين ساعة.

وجاء الرقم القياسي الجديد بعد أكثر من أسبوع بقليل من تسجيل الرقم القياسي السابق لحالات الاصابة في فرنسا خلال يوم واحد بتسجيل 16 الفا و96 حالة في 24 سبتمبر الماضي.

وشهدت فرنسا حتى الآن تسجيل حوالي 32 الف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا منذ بدء الجائحة.

يشار إلى أن ارتداء الكمامات هو أمر إلزامي حتى في الأماكن المفتوحة في العديد من المدن الفرنسية.

وفي مدينة مرسيليا الساحلية أغلقت الحانات والمطاعم تماما.