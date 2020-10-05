ترامب يعد منتخبيه: العام القادم الأفضل على الإطلاق

حث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، الناخبين الأمريكيين على التصويت في الانتخابات المقبلة.

وغرد ترامب، من داخل مستشفى "والتر ريد" في واشنطن، واعدا منتخبيه بطفرة في البورصات الأمريكية، وبأن العام القادم سيكون الأفضل على الإطلاق، مضيفا: "صوتوا، صوتوا، صوتوا!!!!".

وقال في تغريدة أخرى: "إذا أردت أن تشهد زيادة هائلة في الضرائب، أكبر زيادة في تاريخ البلاد، وإغلاقا للاقتصاد والوظائف أيضاً، فعليك بالتصويت للديمقراطيين!!!"، وفقا لموقع "العربية نت" الإخباري.

وتابع ترامب قائلا في سلسلة من التغريدات: "ارتفاعات في الأسواق المالية.. فلتصوتوا! أقوى جيش على الإطلاق.. فلتصوتوا! القانون والنظام.. فلتصوتوا! الحرية الدينية.. فلتصوتوا! أكبر انخفاض في الضرائب على الإطلاق.. فلتصوتوا!" بينما وعد بانخفاض جديد في الضرائب.

واستكمل ترامب وعوده للناخبين من خلال تغريداته: "قوة الفضاء.. فلتصوتوا! رعاية صحية أفضل وأرخص.. فلتصوتوا! محاربة الإعلام الفاسد والكاذب.. فلتصوتوا! السلام من خلال القوة (وعودة جنودنا إلى ديارهم).. فلتصوتوا!"