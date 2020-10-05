قام بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، بتصعيد خمسة لاعبين من قطاع الناشئين للمشاركة في تدريبات الفريق، استعدادا لمواجهة إنبي يوم الأربعاء المقبل في بطولة الدوري.
وشارك الخماسي؛ فارس طارق، وعادل أحمد، ومحمد المغربي، وشادي رضوان، وأحمد طارق سليمان، في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.
ويحاول موسيماني بهذه الخطوة تخفيف الحمل التدريبي في ظل كثرة الإصابات حيث صرح المدرب الجنوب إفريقي عقب الفوز على المقاولون العرب 1-0 أمس الأحد قائلا "الأهلي تحول إلى مستشفى، أحتاج فريقا من الأطباء لعلاج المصابين".