قام بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، بتصعيد خمسة لاعبين من قطاع الناشئين للمشاركة في تدريبات الفريق، استعدادا لمواجهة إنبي يوم الأربعاء المقبل في بطولة الدوري.

وشارك الخماسي؛ فارس طارق، وعادل أحمد، ومحمد المغربي، وشادي رضوان، وأحمد طارق سليمان، في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

ويحاول موسيماني بهذه الخطوة تخفيف الحمل التدريبي في ظل كثرة الإصابات حيث صرح المدرب الجنوب إفريقي عقب الفوز على المقاولون العرب 1-0 أمس الأحد قائلا "الأهلي تحول إلى مستشفى، أحتاج فريقا من الأطباء لعلاج المصابين".