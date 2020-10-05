الصحة: الإنفلونوا بأنواعها مرض يستحق الترصد والمتابعة من العالم

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بقطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة، إن الإنفلونزا بأنواعها، رغم بساطتها، مرض يستحق الترصد والمتابعة من العالم، مشيرًا إلى أن 60% من الأمراض التنفسية في فصل الشتاء «إنفلونزا».

وأوضح عبدالفتاح، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الأحد، أن الإنفلونوا تقلل الحالة المناعية للجسم، لافتًا إلى توفر ما يقرب من خمسة ملايين جرعة من لقاح الإنفلونزا الموسمية.

وأضاف أن هناك أولويات لصرف هذه اللقاحات، وهي: «كبار السن، الفريق الطبي، من يعانون من نقص المناعة أو أي عوامل خطيرة».

وأشار إلى أن هذه الكميات ليست الوحيدة وإنما هناك الخاصة بالمصل واللقاح، إضافة إلى القطاع الخاص، مؤكدًا أن كبار السن والمرضى ممن يرغبون يمكنهم تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية الآن.