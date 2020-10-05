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إشبيلية يعلن التعاقد مع رقيق وإدريسي

رويترز
نشر في: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 8:18 م | آخر تحديث: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 8:19 م

أعلن اشبيلية الإسباني اليوم الاثنين تعاقده مع المدافع الهولندي كريم رقيق (25 عاما) من هيرتا برلين لخمس سنوات.

ولم يكشف اشبيلية عن تفاصيل مالية لصفقة مدافع مانشستر سيتي السابق لكن وسائل اعلام محلية ذكرت أن قيمتها بلغت 15 مليون يورو (17.68 مليون دولار).

وهذا التعاقد الثاني لبطل الدوري الأوروبي في آخر يوم بفترة الانتقالات بعد المهاجم المغربي أسامة إدريسي (24 عاما) القادم من ألكمار ليضم بذلك سبعة لاعبين جدد في هذه الفترة.

كما أعلن النادي الأندلسي يوم الاثنين انتقال برايان جيل واليخاندرو بوزو إلى منافسه المحلي إيبار على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.


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