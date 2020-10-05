وزير الصناعة السعودي يؤكد دعم القطاع الخاص لخلق فرص عمل للسعوديين

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف أن بلاده تدعم القطاع الخاص لخلق فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة للمواطنين.

وقال الخريف، حسبما أوردت صحيفة "عكاظ" اليوم الاثنين، إن عدد المصانع المحلية بلغ حتى الآن 5400 مصنع، توفر فرصاً وظيفية لـ600 ألف عامل، منهم 220 ألف عامل سعودي، إضافة إلى وجود 1800 رخصة في مجال التعدين تساهم في خلق 13 ألف وظيفة.

وأضاف أنه خلال الأسابيع القليلة القادمة سيكون هناك مشروعان في مجال اكتشاف المعادن يهدفان إلى الحصول على معلومات دقيقة عن الثروات الطبيعية.

وأشار إلى أن تفضيل الاستثمارات الأجنبية من بلد لآخر غير صحيح، ولا توجد أفضلية للمستثمر السعودي على الأجنبي، ولكن الاستثمارات الأجنبية لا بد أن تكون نوعية، كنقل التقنيات واستخدامها في الصناعة والتعدين.

ولفت الخريف إلى أن المملكة بدأت بدراسة المفاضلة حول جدوى صناعة السيارات، موضحا أن السيارات الكهربائية تعد قطاعاً جديداً، ويمكن أن تستثمر المملكة بها خاصة في مجال البطاريات.

وكشف عن إنشاء لجنة برئاسته وعضوية خمسة وزراء تعنى بكيفية معالجة التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي من المنافسة غير العادلة والإغراق، وبعض التحديات الداخلية والخارجية.