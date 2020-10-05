محافظ دمياط تضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول

وضعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، يرافقها اللواء خالد إبراهيم، مدير أمن دمياط، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول؛ احتفالا بالذكرى السابعة والأربعين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وتقدمت المحافظ بأسمى آيات التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة، إلى شعب مصر الكريم، مؤكدة أن ما حققه رجال القوات المسلحة في هذه الملحمة العظيمة سيظل محفورًا في تاريخ مصر، لما ضربوه من أروع الأمثلة في البطولة والفداء والتضحية، من أجل الحفاظ على عزة وكرامة وتراب الوطن وسلامة ووحدة أراضيه، كما وجهت التحية إلى شهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم لتحقيق الأمن والأمان والاستقرار.

وأكدت الدكتورة منال عوض، ضرورة استلهام روح أكتوبر، للتغلب على كافة التحديات والصعاب وتحقيق المزيد من الإنجازات ودفع عجلة التنمية، داعية الله أن يديم على مصرنا الغالية دوام التقدم والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتضمن مراسم الاحتفال التي بدأت صباح اليوم الاثنين بحضور جميع القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، عزف الموسيقى العسكرية للسلام الجمهوري.