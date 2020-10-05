 نيويورك تعتزم إغلاق المدارس في بعض المناطق التي ترتفع فيها معدلات الإصابة بكورونا - بوابة الشروق
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نيويورك تعتزم إغلاق المدارس في بعض المناطق التي ترتفع فيها معدلات الإصابة بكورونا

نيويورك - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 10:47 م | آخر تحديث: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 10:47 م

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو أنه سوف يتم إغلاق المدارس في تسع مناطق بالولاية تشهد ارتفاعا في معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وخلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، قال كومو إن المدارس التي سوف يتم إغلاقها تقع في "بؤر إصابة" في أحياء بروكلين وكوينز، التي بلغ معدل الإصابة بالفيروس فيها نحو ثلاثة بالمئة.

وأضاف: "يتعين مهاجمة هذه البؤر".

وهدد كومو بإغلاق المؤسسات الدينية التي لا توافق على تنفيذ الضوابط التي فرضتها سلطات الولاية بشأن التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وقال إنه سوف يلتقى غدا الثلاثاء مع زعماء طائفة اليهود الأرثوذكس، الذين يعقدون تجمعات دينية ويرتكبون مخالفات لهذه الضوابط الصحية منذ "أسابيع".


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