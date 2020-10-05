البطل جروب تعتزم تسليم أربعة مشاريع قبل نهاية 2021

تعتزم شركة البطل للتطوير العقارى الانتهاء من تسليم " 4 مشروعات " كبرى بمدن التجمع الخامس والعبور والسادس من أكتوبر قبل نهاية العام القادم 2021 ، تبعا لتصريحات سارة جورج مدير التسويق بالشركة

وأوضحت " جورج " أن سلسلة "The Rock " تشمل اربعة مشاريع الأول هو كمبوند Rock Eden " بمدينة السادس من اكتوبر ويقع على مساحة 34 فدان ويتكون من 946 وحدة سكنية منها 87 ڨيلا والباقى شقق سكنية ، بمساحات تبدأ من 160 متر حتى 320 متر• أما المشروع الثاني هو Vera بالتجمع الخامس في التسعين الجنوبي بالقرب من الجامعة الإمريكية وعلي بعد دقائق من العاصمة الادارية الجديدة والدائرى الاقليمى وهو مبنى على مساحة 10 فدان ويتكون من 272 وحدة سكنية ، وبمساحات تبدأ من 153 م حتى 285 م ويحتوي علي جميع الخدمات السكنية والتجارية.

أما عن المشروع الثالث فهو" روك ڨيل " وهو مشروع ڨيلات فقط بتصميمات وطابع أسيوي متنوع ما بين ڨيلات مستقلة، توين هاوس، وتاون هاوس ويقع بالحى الخامس بمدينة العبور ، وتبدأ المساحات به من 228 متر2، وبأنظمة سداد وتسهيلات حتى 8 سنوات ، ويتميز مشروع روك ڨيل حاليا بإمكانية التسليم الفوري.

والمشروع الرابع هو مشروع " روك أيليت " وهو عبارة عن مشروع تجاري طبي فندقي كامل التشطيبات في التجمع الخامس، ويعد من أكبر المشروعات الطبية التجارية الموجودة بالتجمع الخامس ويشمل وحدات مجهزة لتكون معمل تحاليل ضخم ووحدات جراحة اليوم الواحد وطوارىء وأول مركز تأهيل بدني في القاهرة الجديدة

وأكدت " جورج " أنه سوف يتم الاعلان عن كافة التطورات الإنشائية والتسليمات خلال الفترة المقبلة

ومن جانبه أكد يوسف سمير مدير الوحدات التجارية، انة على الرغم من أزمة كوفيد-19 وماتلاها من أجراءات احترازية اتخذتها الدولة، وما أعقبها من ركود مؤقت فى مختلف القطاعات ومنها القطاع العقارى الا ان شركة البطل لم توقف العمل بمشاريعها وحرصت على ان يسير العمل دون توقف مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية التى أوصت بها الحكومة ، حتى لا يتم تأخير تسليم اى مشروع من المشاريع طبقا لما هو متفق عليه،

وأوضح سمير أن المشاريع الثلاث " إيدن " و " ڨيل " و " ڨيرا " هى عبارة عن مشاريع سكنية ملحق بها وحدات تجارية لتخدم كل كمبوند وتم طرحها للبيع مع المشروع التجارى ايليت فى الوقت الحالى .

أضاف أن البطل جروب تستعد لمشروعها القادم بالعاصمة الادارية الجديدة، وهو مشروع سكنى، وسوف يتم طرحه بأسعار ومساحات تنافسية.