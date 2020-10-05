وزير الاقتصاد الألماني: التوافق بين الحكومة والأوساط الصناعية صار أكبر

يرى وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، أن العلاقة بين الحكومة والأوساط الصناعية قد تحسنت قبل الاجتماع مع كبار ممثليهما اليوم الاثنين.

وقال ألتماير في تصريحات للقناة الثانية في التليفزيون الألماني "زد دي إف"، إنه في يوم الصناعة العام الماضي تم توجيه اتهام للحكومة بعدم اتباع سياسات ملائمة للأعمال التجارية، وأضاف: "الكل في الحكومة الألمانية يريد الحفاظ على الوظائف في القطاع الصناعي في ألمانيا"، موضحا أنه في هذه الحالة فقط يمكن تسديد تكاليف دولة الرفاهية الاجتماعية، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي يدرك ذلك أيضا، وتابع: "لذلك فإن التوافق اليوم أكبر بكثير مما كان عليه في السنوات السابقة".

وكانت الأوساط الاقتصادية أعربت خلال اجتماع العام الماضي عن رغبتها الملحة في خفض ضرائب الشركات، من بين أمور أخرى. وذكر ألتماير أنه "لا ينبغي زيادة الضرائب (على الشركات) في ظل هذه الجائحة". وفي الوقت نفسه أكد الوزير أنه يتعين "تخفيض الضرائب في بعض القطاعات، خاصة تلك التي توظف عمال متخصصين ذوي أجور مرتفعة".

ويعتزم ألتماير التحدث إلى ممثلي الصناعة عقب ظهر اليوم. كما يشارك في المؤتمر نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، مارجريت فيستاجر، ورئيس مصرف "دويتشه بنك" كريستيان سفينج. ومن المنتظر أن تشارك المستشارة أنجيلا ميركل في فعاليات المؤتمر غدا الثلاثاء.

ويمزج يوم الصناعة هذا العام بين اجتماعات بحضور شخصي محدود العدد في برلين، والتي ستُبث مباشرة عبر الإنترنت، واجتماعات أخرى ستُجرى عبر الإنترنت.