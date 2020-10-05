بريطانيا تسجل 19 وفاة جديدة وإصابة أكثر من 12 ألفا بفيروس كورونا

أعلنت بريطانيا اليوم الاثنين عن تسجيل 19 وفاة جديدة وإصابة 12 ألفا و594 حالة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أن حصيلة الماصابين الجديدة تأتي عقب أيام من تخوفات عدم خضوع 16 ألف حالة في انجلترا لنظام "الاختبار والتتبع" الذي أطلقته هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا في شهر مايو الماضي بعد ارتفاع أعداد الإصابات بشكل ملحوظ.

وأشارت الشبكة إلى أنه نتيجة إلى هذا الخلل كان قد تم تسجيل 23 ألف إصابة أمس الأحد، كما يعني أن الفيروس ينتشر بين بعض المجموعات دون رصده.