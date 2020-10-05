إغلاق محطة حاويات بحرية في بورتسودان احتجاجا على اتفاق السلام في السودان

قال مسؤول نقابي وسكان في السودان، إن متظاهرين أغلقوا محطة الحاويات في مدينة بورتسودان وطريقا يصل بينها وبين الخرطوم احتجاجا على اتفاق سلام وقعته الحكومة وجماعات مسلحة في البلاد.

وأفاد عبود الشربيني رئيس اتحاد عمال بورتسودان، إن العاملين في الميناء الجنوبي، وهو أهم المحطات البحرية للحاويات في السودان، وميناء سواكن في الجنوب، دخلوا في إضراب بسبب اتفاق السلام.

وأضاف الشربيني أن العاملين يطالبون بإلغاء "مسار الشرق" والاتفاق الذي وقع في جوبا، مشيرين إلى أن هذا المسار يعبر عن أجندة خارجية.

وتابع "أن العمال سيتخذون إجراءات تصعيدية إذا لم تتم الاستجابة لهذا المطلب".

وركز الاتفاق الذي وقع يوم السبت في جوبا عاصمة جنوب السودان على إيجاد حل للصراعات في منطقة دارفور غرب البلاد وفي ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان الجنوبيتين.

ووقعت جماعات من مناطق أخرى على الاتفاق أيضا، إلا أن بعضها في الشرق قالوا إن الفصيلين اللذين شاركا فيما يعرف "بمسار الشرق" لعملية السلام لا يمثلان القوى السياسية على الأرض.

ويهدف الاتفاق لإنهاء عقود من الصراع في السودان وتوحيد البلاد وراء عملية انتقال سياسي بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل عام 2019، إلا أن جماعتين تعتبران الأكثر نشاطا في الغرب والجنوب لم توقعا على الاتفاق.

ويقول محللون إنه لم يجر التشاور خلال المفاوضات مع المجتمعات المحلية من قبل السلطات العسكرية والمدنية التي تتقاسم السلطة الآن.

جدير بالذكر أن الوضع السياسي في شرق السودان غير مستقر بسبب الخلافات القبلية العنيفة التي أثرت على بورتسودان وكسلا مؤخرا والغضب من أزمة اقتصادية طويلة الأمد وتهاوي الخدمات العامة.