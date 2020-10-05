بلومبرج: عودة الاقتصاد للنمو في مصر والإمارات والسعودية

عاد النشاط التجاري في أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم العربي إلى النمو، حيث شهدت مصر أول توسع اقتصادي لها في 14 شهرًا.

وقالت وكالة بلومبرج إنه بعد تدهور في أغسطس، تحسنت القطاعات الخاصة غير النفطية الشهر الماضي، على الرغم من استمرار فقدان الوظائف، حيث وفقت الشركات أوضاعها للتعامل مع التحديات الاقتصادية للوباء العالمي بينما خففت الحكومات القيود المفروضة لوقف انتشار فيروس كورونا.

وتجاوز مقياس لنشاط القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة الشهر الماضي حاجز الـ50 الذي يفصل بين النمو والانكماش، وفقًا لاستطلاعات مؤشر مديري المشتريات التي جمعتها مؤستتها "أي إتش إس ماركت".

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في قطر بحدة لكنه ظل فوق حاجز الـ50 الحرج.

وتحسنت ظروف الأعمال الشهر الماضي في الإمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية، وارتفع مؤشر مديري المشتريات بمصر إلى 50.4 من 49.4 في أغسطس، فيما انتعشت مبيعات طلب المستهلك ومبيعات الصادرات في المملكة العربية السعودية، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية أول توسع شهري له منذ فبراير، حيث ارتفع إلى 50.7 من 48.8.

وارتفعت القراءة الرئيسية لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 51 في سبتمبر من 49.4، مع تحسن ظروف الأعمال للمرة الثالثة في أربعة أشهر.

ووصل مؤشر قطر إلى 51.4 الشهر الماضي، وهو الشهر الثالث على التوالي من التوسع لكنه انخفض من 57.3 في أغسطس.

وقال ديفيد أوين، الاقتصادي في مؤسسة "أي إتش إس ماركت": أحدثت بيانات مؤشر مديري المشتريات في مصر مزيدًا من التفاؤل للشركات".

وأضاف "يشهد الاقتصاد غير النفطي تحولًا متواضعًا بعد التأثير المدمر لوباء كوفيد -19".

وتابع أوين أن الارتفاع الأخير في انتشار العدوى في الإمارات "قد يؤدي إلى إعادة فرض قيود الإغلاق في المستقبل، "بالنظر إلى الطبيعة الضعيفة للانتعاش الحالي، فإن أي تدابير أخرى يمكن أن تؤدي إلى تراجع مزدوج في النشاط التجاري".