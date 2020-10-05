الصحة الكويتية تحذر: خطر موجة كورونا الثانية قائم

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند أن استشعار المسؤولية المجتمعية عنصر مهم في تحديد اتجاه الوضع الوبائي، محذرا من أن الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد محتملة في أي وقت يقع فيه التهاون وعدم الالتزام بالاشتراطات الوقائية.

وقال السند، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن العناية المركزة والأجنحة الخاصة في كوفيد-19 تشهد تزايداً في نسب الإشغال، حيث بلغت الزيادة في نسبة إشغال الأجنحة الخاصة بكوفيد-19 نحو 8 بالمئة مقارنة بالشهر الماضي، في حين بلغت الزيادة في نسبة إشغال أَسِرّة العناية المركزة الخاصة لحالات كوفيد-19 نحو 11 بالمئة وذلك في كل المستشفيات العامة والميدانية التابعة لوزارة الصحة.

وأشار إلى أن السيطرة على الوضع الوبائي تتحقق بعد تعاون مشترك بين أفراد المجتمع ومؤسساته، منوها لأهمية التعاون لتخفيف الضغط على المنظومة الصحية، والتي تواجه الوباء على مدار الساعة منذ نحو ثمانية أشهر.

وأضاف السند أن بعض دول العالم عاودت فرض تدابير مشددة للحَدّ مِن تزايد الحالات عندها، وهو ما لا نتمنى حدوثه محلياً ، موضحا أن قوة النظام الصحي في البلاد وكفاءة منتسبيه وتضحياتهم أمر يدعو للفخر والاعتزاز .

وأكد أن الانفتاح التدريجي وخيار التعايش مع هذا الفيروس بعد فترة من الحظر لا يعني انتهاء الوباء وزوال خطره.