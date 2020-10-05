لايف ستايلز ستوديوز تطرح فيديو كليب عشانك يامصر

أصدرت شركة "لايف ستايلز ستوديوز" فيديو كليب "عشانك يا مصر"، عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.

ويأتي هذا العمل تزامناً مع احتفالات ٦ أكتوبر، حيث تعاونت الشركة مع المؤلف وليد دسوقي لإنتاج أغنية تشيد بهذه المناسبة الوطنية.

الأغنية الحان خالد الجندي وتوزيع موسيقي ياسر ماجد، أما الفيديو كليب فهو من توقيع المخرج أحمد غنيم، وستبث الأغنية والفيديو كليب بالتوازي على أثير الإذاعات المصرية والعديد من القنوات العربية والمنصات الرقمية.

ويقدم الأغنية كورال مجوعة أبناء مصر، المؤلف من أحمد عفت، أسامة الخولي، وليد حيدر، سماح عبد الله، ومها أحمد، وتحمل كلمات الأغنية الكثير من الفخر والحب لأم الدنيا مصر وتقول كلماتها:

عشانك يا مصر

أخطي أي مستحيل

أضحي بكل عمري ليكِ

ولا أوفي الجميل

هنكمل حلمنا

وهنبني أرضنا

لازم هنوصل حتى لو كان المشوار طويل

احنا ولادك يا مصر

مقدمين روحنا فداكي

هتلاقي جيش وشرطة

رجالة وقفين معاكي

يلا تعالوا نبني كلنا ونكون سوا

الصحرة تبقى خضرا لما يزيد خيرك يا نيل

يا مصر ياما جات عليكِ حروب

فيها انتصرنا

رجعنا سينا في أرضنا

لما واجهنا وعبرنا

كل الأيام الصعبة هاتعدي

وهيجي خير

وهنحكي لولادنا تاريخنا اللي مالوش مثيل